C'è Messina per l'Olimpia

Fabrizio Ponciroli

MILANO - L'Olimpia ha cambiato volto. Ieri dopo aver salutato Simone Pianigiani (rescissione consensuale), il club biancorosso ha ufficializzato, nella stessa giornata, l'arrivo di Ettore Messina. Per l'ormai ex assistente di Popovich agli Spurs, contratto triennale e, soprattutto, un doppio incarico: «President of Basketball Operations e capo allenatore della prima squadra», come recita il comunicato dell'AX.

Un cambio di rotta necessario dopo le tante delusioni della stagione appena andata in archivio. Simone Pianigiani, vincitore, in due anni a Milano, di uno scudetto e due Supercoppe italiane, paga la cocente eliminazione nei playoff ad opera di Sassari e le magre figure rimediate in Coppa Italia ed Eurolega. Ora inizia l'era Ettore Messina, coach abituato a vincere. Tra i tanti trofei conquistati, anche quattro successi in Eurolega. L'Olimpia alza la voce. L'obiettivo è tornare a dominare in Italia e fare il grande salto di qualità in Europa. Ecco perché è stato scelto l'ex ct azzurro. Infine Pantaleo Dell'Orco sarà il presidente del Consiglio di Amministrazione del club dal primo luglio.

Mercoledì 12 Giugno 2019, 05:01

