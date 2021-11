C'è l'ombra lunga del narcotraffico sul malloppo di 800 mila euro in contanti che due cittadini albanesi tenevano in uno zaino e in due borsoni da palestra. I due, di 19 e 28 anni, sono stati intercettati l'altra sera a Rozzano dagli agenti della Squadra Mobile e sono finiti a San Vittore accusati di ricettazione. L'ipotesi è che facciano parte di una banda specializzata nell'acquisto di droga.

Tutto è cominciato giovedì. La polizia teneva sotto controllo una palazzina a Rozzano, via della Cooperazione, dove si sospettava che avvenisse spaccio. Di sera gli agenti hanno notato un via vai sospetto dal civico 109. Soprattutto i due arrestati che, usciti, prima hanno finto di camminare insieme, poi si sono separati. Arrivati a un parcheggio, c'era una macchina e uno due ha ricevuto una mazzetta di denaro, l'ha nascosta sotto il giubbotto, ed è rientrato. L'altro, che aveva in spalla uno zainetto, è rimasto in attesa: dopo dieci minuti è arrivata una seconda macchina di grossa cilindrata in cui è salito e subito sceso. A quel punto i poliziotti sono intervenuti. Dentro lo zaino c'erano numerose mazzette di contante confezionate in involucri di cellophane sottovuoto. È poi stato perquisito l'appartamento e lì sono stati trovati i con due borsoni da palestra e una busta in plastica pieni di mazzette di denaro contante. In tutto 800mila euro.

Non solo: avevano anche appunti con numeri di telefono, movimenti di denaro, e due telefoni criptati di nuovissima generazione. (P.Pas.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 05:01

