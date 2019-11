C'è l'Atalanta, Higuain vuole il 10

Timothy Ormezzano

TORINO - La bestia (bianco)nera dell'Atalanta è Higuain, 9 gol in 11 sfide in Serie A più un altro centro in 2 partite di Coppa Italia. Totale: 10 reti in 13 partite. Una sentenza, quasi. Quello nerazzurro è il secondo bersaglio preferito dal Pipita dopo la Lazio (13 centri in altrettante gare). La squadra di Gasperini è più che avvisata, in vista dell'anticipo di domani al Gewiss Stadium. Il Pipita potrebbe fare coppia con Dybala, che con l'Atalanta ha statistiche opposte: un solo gol in 10 incroci di campionato. E' infatti in dubbio Cristiano Ronaldo, reduce da tre giorni di lavoro personalizzato. Solo oggi si saprà se CR7 andrà a Bergamo o resterà a Torino per trovare la condizione migliore in vista di Juve-Atletico Madrid di martedì. A proposito di Ronaldo, la trasmissione Chiringuito de Jugones spaventa la Signora: se non arriverà la Champions, in estate tornerà al Manchester United. In Spagna dicono che i bianconeri starebbero pensando di liberarsi del suo pesante ingaggio per dare l'assalto a Pogba o Mbappè. Intanto ora è ufficiale: Cuadrado ha prolungato fino al 2022, con stipendio che sale a circa 5 milioni.

Tornando ai corsi e ricorsi, l'Atalanta è una specie di bestia nera(zzurra) della Juve, che ha vinto uno solo degli ultimi cinque scontri tra Serie A e Coppa Italia, subendo una media di 1,8 gol a partita. «Andiamo a Bergamo per vincere carica Danilo -. Se l'Atalanta metterà tanta intensità, noi ne metteremo ancora di più». Brutte notizie per Gasperini: respinto il ricorso per riavere Ilicic, squalificato come Malinovskyi. Sorride invece Sarri, che dopo Matuidi ha recuperato anche Pjanic, mentre Rabiot e Alex Sandro provano a recuperare per la Champions. Intanto De Ligt risponde a Patrick Kluivert: «Non è vero che mi sono pentito di essere passato alla Juve, è una sua supposizione. Sono contento di come sta andando».

Venerdì 22 Novembre 2019, 05:01

