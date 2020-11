C'è l'amico Insigne, Donnarumma chiude la porta

Luca Uccello

Gianluigi Donnarumma è nato a Castellammare di Stabia (come Fabio Quaglierella), in provincia di Napoli. A pochi chilometri da dove è nato Lorenzo Insigne, a Fratta. Due stelle azzurre dell'Italia di Roberto Mancini. Stesso destino, ruolo diverso. Essere decisivi per la propria squadra, uno in porta, l'altro in attacco. Compagni di squadra fino a qualche ora fa, avversari domenica sera, al San Paolo, in una sfida che può lanciare definitivamente il Milan in classifica, ma che può rilanciare anche Gattuso in caso di vittoria. Il Milan non perde lontano da San Siro da quasi un anno; al San Paolo, lo scorso campionato, ha pareggiato 2-2, ora vuole vincere. Vuole anche tornare a non subire gol. Gigio ci era riuscito nelle prime tre di campionato con Bologna, Crotone e Spezia. Poi una rete con l'Inter, una con l'Udinese e due con il Verona. Le tre con la Roma sono tutta responsabilità di Tatarusanu. Ora ci proverà contro di lui, l'amico Insigne. Una sfida all'ultimo pallone. «Sarà una partita complicata contro una squadra che sta facendo benissimo, sarà emozionante e difficile, ma se noi del Milan vogliamo raggiungere gli obiettivi che la società merita dobbiamo cercare di vincere». Parole del capitano dell'Under 21 azzurra Gabbia. Stesso pensiero per Saelemaekers: «Conosciamo tutti la grande importanza di questa sfida, siamo pronti. Voglio vincere anche per Pioli». Negli ultimi dieci anni i rossoneri sono riusciti a sorridere una sola volta, il 25 ottobre del 2010, quando l'undici di Allegri vinse 2-1 in superiorità numerica e con enormi sofferenze. In campo in quell'occasione c'erano Ibrahimovic, Gattuso e Bonera. Dal 2001 al 2020, in quattordici gare, il Milan ha perso 7 partite, pareggiato 6 ed avuto la meglio soltanto in quell'occasione. Un bilancio incredibilmente negativo, per un tabù che fa ormai al pari con quello allo Juventus Stadium. Al San Paolo Pioli dovrà fare a meno di Leao. Durante la gara con la nazionale portoghese Under 21, Rafael ha riportato una lesione al muscolo bicipite femorale della coscia destra. Rischia un mese di stop.



