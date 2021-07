C'è Jessica Rossi, ci sarà anche Elia Viviani a portare la bandiera dell'Italia alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo il prossimo 23 luglio. Due atleti di prestigio che proprio il presidente del Coni Giovanni Malagò ha caldeggiato più di tutti. Una soddisfazione immensa che il pistard medaglia d'oro di Rio vuole ripagare a tutti i costi.

Elia Viviani, dai durissimi allenamenti in bici e nelle tante palestre McFit italiane, al grande viaggio verso Tokyo: a che punto è il sogno di un altro oro olimpico?

«Provo orgoglio per essere stato scelto tra tanti campioni azzurri. È un ruolo importante quello di portabandiera, di grande responsabilità capace di darti emozioni infinite».

In passato un simile onore è toccato a fuoriclasse come Pellegrini, Vezzali, Chechi, Mennea.

«Federica Pellegrini è l'esempio più recente, una campionessa eccezionale. Ne ho parlato con Valentina Vezzali che mi ha caricato come non mai: mi ha fatto notare che quando porti quella bandiera sei un esempio per la squadra e rappresenti il Paese, non solo il tuo sport. Avere un simile privilegio all'Olimpiade della ripartenza dopo i mesi duri del Covid è un onore che mi porterò dentro per sempre».

Può togliere qualcosa a livello di concentrazione portare la bandiera all'inaugurazione dei Giochi? C'è più tensione o emozione?

«Secondo me può dare qualcosa non togliere. Questo ruolo di alfiere mi carica, mi motiva. E poi ci sono i tempi giusti perché la cerimonia sarà appunto venerdì 23 luglio, dieci giorni prima della mia prima competizione, quindi c'è tutto il tempo per vivere le emozioni, farle passare e concentrarmi sulla mia bici e sulle gare di ciclismo su pista».

È più facile arrivare da favorito ai Giochi, dopo aver già vinto tanto in carriera o ai Giochi, oppure è meglio da outsider, pronto a sorprendere tutti come ha fatto Viviani in passato?

«No ho dubbi, è più facile arrivarci con la medaglia al collo; però bisogna stare attentissimi a non perdere quella fame che serve per vincerne un'altra di medaglia».

Il rivale più pericoloso nella sua gara, l'Omnium?

«È Benjamin Thomas, campione del mondo in carica. È forte, potente, molto furbo tatticamente. Questo è il suo grande pregio. Ma mi farò trovare pronto anche tatticamente».

Nell'Americana invece, chi teme Viviani?

«I due danesi, Morkov e Hansen, sono campioni del mondo in carica anche loro e stanno dominando in pista».

A gennaio ha dovuto fare in conti con un problema al cuore. Ha temuto di dover smettere.

«La paura che la mia carriera fosse davvero finita mi è venuta perché ho capito che con il cuore non si scherza. Ho pensato che il ciclismo fosse importante, ma ho capito che la vita lo è di più. La mia famiglia e la mia fidanzata Elena mi sono stati vicini e mi hanno rasserenato».

