C'è il pericolo neopromosse dopo la sosta delle Nazionali

Massimo SartiMILANO - Corsi e ricorsi statistici: il 22 novembre 2015 l'Inter sconfisse 4-0 a San Siro il Frosinone (in gol Biabiany, Icardi, Murillo e Brozovic) dopo una pausa per le gare delle selezioni nazionali. La situazione si ripeterà sabato sera al Meazza, a distanza di poco più di 3 anni.Sarà necessario, per la squadra di Luciano Spalletti, evitare invece quanto è appena successo il 15 settembre, sempre al rientro da una sosta di campionato e sempre in casa contro una neopromossa, con il Parma corsaro a San Siro grazie a un siluro di Dimarco. Negli ultimi 5 anni l'Inter ha ricevuto altre due volte matricole alla ripresa dopo le Nazionali: felicissimo (sempre con Spalletti in panchina) il 3-0 sull'Hellas Verona dello scorso 31 marzo, assai meno per Frank De Boer (e per Mauro Icardi, che sbagliò un rigore) l'1-2 con il Cagliari del 16 ottobre 2016. In generale, dal 2013 ad oggi, i match a Milano con le neopromosse hanno portato all'Inter 12 successi su 16, ma qualche inciampo non è mancato qua e là, vedi gli 1-1 con il Carpi del 24 gennaio 2016 e con il Cesena del 15 marzo 2015. Vietato distrarsi.