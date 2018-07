C'è Hockenheim, Vettel prova la fuga

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Piergiorgio BruniROMA - Vittoria e fuga. E' Hockenheim, dove paradossalmente non ha mai vinto in carriera, il primo importante spartiacque della stagione di Sebastian Vettel. Domenica (gara alle 15.10 con diretta su Sky Sport F1 e differita, alle 21, su TV8) il pilota di Maranello, su un circuito storicamente favorevole alla Rossa, forte di un vantaggio di 8 lunghezze su Lewis Hamilton nella classifica piloti, dopo Silverstone, cercherà di dare un'altra importante spallata all'arroganza della Mercedes che intanto ha ufficializzato il rinnovo del campione in carica (fino al 2020), per dargli più tranquillità.«Un successo qui? Sarebbe speciale. Poi, essendo nato a mezz'ora dalla pista, sarebbe bellissimo salire sul gradino più alto del podio. Questa è una Ferrari che cresce spiega il 4 volte iridato e diventiamo più forti, c'è una bella combinazione di persone».