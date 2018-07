C'è del... volley tra moglie e marito

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliSi sono innamorati sotto rete. Serena Ortolani, giocatrice del Volley Monza, e Davide Mazzanti, ct della Nazionale femminile, sono sposati da due anni, hanno una figlia, Gaia, di 5.Siete una bella famiglia, Serena: com'è nata?«Beh, non è stato facile. Ci siamo avvicinati nell'estate del 2011, durante i viaggi in Nazionale. La prima mossa l'ha fatta lui».Davide, 2 scudetti vinti come allenatore di Serena (2015 e 2016) e ora in Nazionale: problemi?«Quando c'è un dualismo che coinvolge Serena. Se capita, è importante essere professionale e fare la scelta migliore, senza pensare ad altro».Serena, a casa parlate solo di pallavolo?«No, per carità. Parliamo di tutto, pure di volley, ma non ruota tutto attorno al nostro sport. Poi, da quando è arrivata Gaia, pensiamo a nostra figlia. Anche dopo una sconfitta, lei ci riporta immediatamente il sorriso».E non si litiga mai per questioni di pallavolo? (Davide sorride) «Guardi, noi ci conosciamo dai tempi di Bergamo (otto anni fa, ndr). Sappiamo perfettamente quali sono i nostri ruoli fuori dalla famiglia. Ognuno si comporta da professionista, come è giusto che sia. Poi, a casa, diventiamo una coppia: moglie e marito».Serena, cos'ha provato quando è tornata dopo la gravidanza?«Inizialmente, quando Gaia era piccolina, le due ore in palestra mi permettevano di staccarmi un po' dal mio ruolo di mamma. Ma oggi, grazie a lei, ho imparato che c'è altro oltre la pallavolo».A proposito: a Monza vi aspetta una stagione importante, giusto?«Già, siamo una gran bella squadra: ci divertiremo».Davide, c'è il Mondiale dietro l'angolo...«C'è tanta voglia di far bene, mi sembra che la squadra sia sulla strada giusta». Auguri.riproduzione riservata ®