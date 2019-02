C'È CHI DICE NO

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Totem, locandine, cartoline e manifesti per dire no alla droga. Il Comune scende in campo in prima linea per sensibilizzare i giovani sugli effetti del consumo delle sostanze stupefacenti. Due mani insanguinate su uno sfondo nero che stringono una siringa; pasticche e polvere bianca. È l'evocativa immagine della campagna Io dico no ideata da tre studenti dell'istituto superiore di Inveruno e promossa dall'amministrazione. Per 15 giorni le locandine campeggeranno in la città con l'obiettivo, annunciato dalla vicesindaca Anna Scavuzzo, di «promuovere un percorso di consapevolezza degli effetti dell'uso di queste sostanze». La campagna rientra nelle azioni previste nel Progetto Scuole sicure e si pone come un'arma in più nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti.