C'è Carbone al settore giovanile rossonero

MILANO - Federico Giunti (ancora) con i ragazi della Primavera, Maurizio Ganz con Signore del Milan, e ora Angelo Carbone, già Responsabile dell'Attività di Base, che assume l'incarico di Responsabile del Settore Giovanile rossonero, coordinando le attività di tutte le squadre maschili e femminili. Un altro rossonero, un altro grande amico di Paolo Maldini per un Milan ai milanisti. Uno slogan tanto caro anche a Silvio Berlusconi. Carbone avrà il compito di ricostruire il settore giovanile fiore all'occhiello del club fino a Filippo Galli. Poi l'arrivo di Fassone-Mirabelli, di Mario Beretta, di Alessandro Lupi e la serie B per la squadra Primavera rossonera. Un'altra macchia da cancellare... Per Carbone una promozione sul campo dopo essere tornato nel 2009 nel mondo Milan all'interno della squadra di scouting.

(L.Ucc.)

Martedì 2 Luglio 2019, 05:01

