Bus, tram e metrò Atm oggi si fermano dalle 18 alle 22 mentre per i treni di Trenord lo stop è dalle 9 alle 17. Questi sono i possibili orari dello stop dei mezzi pubblici per i lavoratori aderenti al sindacato Ugl Autoferro e Ugl Ferrovieri. Il sindacato infatti ha proclamato uno sciopero nazionale del settore mobilità di quattro ore. Possibili quindi i disagi in quelle due fasce orarie, che possono essere più o meno pesanti a seconda dell'adesione allo sciopero. La protesta è mirata a dire no all'obbligo del Green pass per accedere ai luoghi di lavoro. Circostanza che, secondo i promotori, comporta «l'insorgere di reale e tangibile discriminazione tra lavoratori e nell'organizzazione del lavoro». Il sindacato inoltre chiede «la possibilità che i tamponi per la certificazione verde siano elargiti gratuitamente a tutti i lavoratori interessati».



Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Dicembre 2021, 05:01

