Bus fuori controllo falcia tre poliziotti

Chi ha visto le immagini delle telecamere di sorveglianza dice che è come guardare la scena di un film dell'orrore. Non solo, dice che è incredibile che i tre poliziotti coinvolti siano ancora vivi, sebbene due abbiano riportato gravissime fratture.

Erano da poco passate le 7 del mattino. Gli agenti stavano per iniziare il turno e chiacchieravano all'angolo tra piazzale Cadorna e via Paleocapa, quando un autobus Atm della linea 61 ha urtato due volanti ferme a bordo strada e le ha scaraventate sul marciapiedi in direzione del gruppo.

L'impatto è stato terribile. Due poliziotti di 25 anni hanno riportato serie lesioni alle gambe che si teme possano essere permanenti, se non addirittura motivo di amputazione. Il terzo collega di 29 anni se l'è cavata con ferite di striscio ed è stato dimesso in giornata con una prognosi di 6 giorni. Il conducente dell'autobus è stato invece accompagnato all'ospedale Fatebenefratelli praticamente illeso. Era sotto choc per quanto accaduto ma non è stato in grado di spiegare il motivo dello schianto. Le ipotesi sono due: l'autista potrebbe aver avuto un malore o un colpo di sonno.

Il bilancio avrebbe potuto essere ben peggiore. In quel momento erano riuniti 10 poliziotti dell'ufficio del personale, tutti in procinto di cominciare il turno dalle 7 alle 13. I due 25enni sono entrambi agenti in prova al loro primo incarico. Il più grave è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al Niguarda ed è stato operato per scongiurare l'amputazione. Il secondo è stato accompagnato in codice giallo al Policlinico con una frattura del bacino che richiederà una lunghissima convalescenza.

Solidarietà è arrivata da tutte le forze dell'ordine, dai vertici della polizia e delle istituzioni milanesi. Anche Emanuele Fiano, della presidenza del gruppo Pd alla Camera, ha auspicato «che si faccia rapidamente chiarezza sulla dinamica di quanto accaduto e che ci arrivino presto buone notizie sulle loro condizioni di salute».

