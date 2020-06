Bus dirottato, la perizia: «Sy consapevole del gesto»

Osseynou Sy, il 47enne di origini senegalesi che nel marzo 2019 ha sequestrato, dirottato e incendiato un bus con a bordo 50 ragazzini, due insegnanti e una bidella di Crema, non è affetto da «vizio di mente per infermità». Lo scrivono gli psichiatri Renato Ariatti e Franco Martelli nella perizia, da poco depositata, richiesta dalla Corte d'Assise per accertare la sua «capacità di intendere e di volere. Secondo i periti, Sy non è affetto «da alcun disturbo psichiatrico inquadrabile in una diagnosi codificata» e «non è stato possibile derivare l'esistenza, all'epoca dei fatti, di uno scompenso di natura psicopatologica avente correlazione causale con le condotte antigiuridiche, di cui ai capi di imputazione, tale da potersi configurare vizio di mente per infermità.

Nella relazione si legge anche che l'uomo ha messo «in atto un'azione di cui ben si rappresenta il significato e che porta avanti in maniera del tutto consapevole». E ancora: «Francamente si fatica a vedere una infermità di mente alla base della dinamica e della genesi del fatto. Non vi è alcuna rottura con il contesto reale, che ponga l'uomo in una situazione tale da impedirgli condotte alternative e più adeguate sul piano delle convenzioni sociali e del rispetto della legge». Le accuse per il 47enne sono strage, sequestro di persona e incendio.

Le prossime udienze sono state fissate per l'8 e il 13 luglio, giorno in cui potrebbe arrivare la sentenza.

