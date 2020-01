Buriani: «Diavolo, cogli l'attimo»

Domani, alle 18 a San Siro è in programma Milan-Spal, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ne abbiamo parlato con Ruben Buriani, ex centrocampista, classe 1955, che ha indossato le casacche sia di Milan (1977-1982, tra i protagonisti della Stella nel 1979) che della Spal (1986-1988).

Buriani, Milan rinato dopo la vittoria a Cagliari?

«È stato un buon segnale di ripresa. A Cagliari si è rivista una squadra più compatta e vogliosa».

Merito di Ibrahimovic? È lo svedese che può fare la differenza?

«Dire che sia merito solo suo mi sembrerebbe una mancanza di rispetto verso i compagni. Sicuramente il suo valore non è in discussione. Bisogna solo aspettare per vedere se reggerà nel tempo con i suoi 38 anni. Comunque stiamo parlando di un giocatore importantissimo».

La Coppa Italia quanto conta per il Milan?

«Vista la classifica, direi che la Coppa è un obiettivo tangibile per i rossoneri. Potrebbe essere l'occasione per vincere un trofeo».

Agli ottavi c'è la sfida con la Spal. Come la vede?

«Credo che la Spal, come primo pensiero, abbia quello di salvarsi. Perciò potrebbe anche essere che Semplici ricorra a un ampio turnover. Mi aspetto che giochino elementi poco utilizzati fino a oggi. Poi, se dovesse arrivare un buon risultato anche in Coppa Italia, tutto di guadagnato».

L'ennesima occasione per Suso e Piatek, due possibili partenti?

«Ci sono momenti in cui le cose ti vanno bene, altri in cui ti va tutto storto. Mi sembrano entrambi in difficoltà, bisogna capire le intenzioni della società. Sicuramente sono giocatori che si fa fatica a tenere in panchina a lungo».

Questo Milan di Pioli dove può arrivare?

«I risultati conseguiti finora a dicono che l'Europa League è l'obiettivo massimo, anche se c'à un intero girone di ritorno da giocare. Un motivo in più per impegnarsi anche in Coppa Italia». Amen.

