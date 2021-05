Burgnich: la Roccia del Mago e dell'Italia si è spento a 82 anni

Marco Zorzo

Ce lo ricordiamo come un omone che incuteva paura. Ma Tarcisio Burgnich era un pezzo di pane. Implacabile marcatore in campo, quello che doveva sciropparsi l'avversario più tosto. Gentile, sorridente e disponibile come pochi al di fuori del rettangolo di gioco. Se n'è andato a 82 anni, dopo una lunga malattia: come un istinto, lottato e perso. Nella casa di cura San Camillo a Forte dei Marmi, dove era stato trasferito dopo una degenza all'ospedale Versilia. La salma sarà esposta nella casa funeraria Ferrante a Viareggio, cittadina dove l'ex calciatore e allenatore viveva.

Ha fatto parte della Grande Inter (Sarti, Burgnich, Facchetti...) e della Nazionale campione d'Europa (1968) e vice campione del Mondo (1970). Con i nerazzurri del Mago Herrera ha vinto tutto (1962-74, 359 partite. Con gli azzurri (66 presenze) ha realizzato due reti: la prima San Siro con l'Austria e poi quella memorabile del 2-2 a Città del Messico, nella semifinale storica vinta 4-3 sulla Germania (Ovest).

Da allenatore non ha spopolato, però a lanciato un certo Roberto Mancini a 16 anni in serie A. Adesso Tarcisio avrà una bella scelta nelle partite Lassù. Chi marcare? Maradona, Pablito Rossi, Cruijff, George Best. Quanta roba, vero Roccia?

marco.zorzo@leggo.it

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA