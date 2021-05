Buono taxi hi-tech in stile Telepass

La app si chiama BuoniviaggioMI e da lunedì permetterà ai tassisti o ai conducenti di auto a noleggio di aderire al buono taxi 2021. L'agevolazione è destinato a cittadini in difficoltà economiche o motorie ed disponibile per chi ne ha diritto previa registrazione sul sito del Comune fino a giugno, con possibile proroga al 31 dicembre 2021. Consente di utilizzare il servizio di auto pubbliche o di auto a noleggio con conducente con una copertura del 50% dell'importo della corsa e fino a massimo 20 euro. Si sono già iscritti mille cittadini.

Il buono taxi - di cui l'anno scorso hanno usufruito 13mila cittadini - ora diventa hi-tech. L'app, sviluppata da Telepass per il Comune, deve essere scaricata dai tassisti e dai conducenti di auto a noleggio. Al momento di effettuare la corsa con agevolazione dovranno scansionare la tessera sanitaria o inserire manualmente il codice fiscale del cliente e, a fine corsa, il costo del viaggio. Il sistema calcola automaticamente la quota in carico al cittadino, che procederà al pagamento immediato, mentre la parte restante sarà accreditata direttamente al tassista da Palazzo Marino.

