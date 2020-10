Buon compleanno Piranesi. La Biblioteca Braidense rende omaggio a Giovan Battista Piranesi, nato 300 anni fa (4 ottobre 1720) e tra i maggiori incisori della storia dell'arte italiana. Nella sala Maria Teresa si tiene la mostra Piranesi a Milano: 97 tra incisioni, quadri, libri, cataloghi, disegni, che testimoniano il legame tra l'incisore veneziano e il capoluogo lombardo, sebbene l'artista non vi abbia mai soggiornato. I materiali provengono dalla Biblioteca dell'Accademia di Brera, dalla Raccolta di stampe Bertarelli, dal Civico Gabinetto dei disegni, dall'Archivio di Stato, dal museo del teatro alla Scala, dalla biblioteca della scuola militare Teulié.

Piranesi, che fu anche architetto, scavatore, restauratore di pezzi antichi, fu titolare di una importante bottega d'arte a Roma. La mostra testimonia l'attenzione che Milano ha riservato negli anni alle incisioni diell'artista, come la serie delle Carceri e dei Vasi.

Tra i cataloghi conservati alla Braidense si segnala l'unica copia al mondo di Antichità Romane. E in mostra ci sono poi per la prima volta alcuni volumi di una collezione completa delle sue opere del tutto sconosciuta, quella della Biblioteca della scuola militare Teulié di Milano. «Questa mostra - ha sottolineato James Bradburne, direttore generale della Pinacoteca di Brera - celebra non solo la bellezza delle cose che abbiamo ma anche la loro esistenza. Questa è la prima mostra della stagione autunnale, dove sperimentiamo le regole per il contenimento del Covid, è un segno di speranza e futuro per noi». La prenotazione è obbligatoria e la capienza sarà ridotta.

