Bullizzava amico sui social: preso e mandato in cura

Per mesi ha perseguitato un compagno di scuola con meme e fotomontaggi in cui l'ha ritratto in pose ridicole e offensive che attaccavano la sua presunta omosessualità. Un martellamento continuo attraverso il mezzo più potente per un ragazzino: un profilo Instagram. Ma la vittima, un 14enne, ha trovato il coraggio di chiedere aiuto al padre e il suo bullo coetaneo ha avuto una punizione esemplare: è il primo a ricevere l'ammonimento della questura, atto introdotto dalla legge sul cyberbullismo approvata dal Senato il 31 gennaio 2017. Sulla falsariga di quanto già previsto per lo stalking, il provvedimento comporta l'invito formale da parte del questore a non ripetere i comportamenti e, nel caso del minore, gli effetti durano fino alla maggiore età. Nella pratica il bullo è stato invitato a seguire un percorso terapeutico con il professor Giulini del centro italiano per la promozione della mediazione. La durata dipenderà dalla risposta del bullo: dovrà dimostrar di aver capito gli errori commessi.La vicenda inizia a gennaio, quando il 14enne diventa oggetto delle attenzioni sadiche del coetaneo. Frequentano lo stesso liceo in centro. Famiglie benestanti, livello culturale medio-alto, nessun apparente disagio sociale. Il bullo gestisce una pagina di meme e inizia a prendere di mira l'altro studente con fotomontaggi in cui si fa riferimento alla sua presunta omosessualità. Anche la sua fidanzatina diventa oggetto di scherno proprio per la loro relazione. La vittima non se ne accorge finché i suoi amici di classe lo avvertono del successo della pagina. Caduto in una grave depressione, si rifiuta di andare a scuola finché racconta al padre cosa sta accadendo e assieme vanno alla polizia postale. Ottengono la cancellazione del profilo e la rimozione delle immagini. E, grazie all'Anticrimine, il provvedimento contro il bullo.