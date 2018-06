Bulle contro il disabile l'indignazione del web

Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Greta PoscaPasseggiavano nel centro di Bergamo, martedì pomeriggio. Una mamma 40enne e suo figlio, 15 anni, disabile dalla nascita. Hanno puntato verso Grom per prendere un gelato. Ma mentre aspettavano di attraversare la strada, hanno fatto l'incontro che ha cambiato la giornata: due adolescenti che si sono messe a bestemmiare e a ridere sguaiatamente indicando il coetaneo disabile, che ha una paralisi alle gambe. E perfino a imitare il suo modo di camminare. La donna se ne è accorta, ma mentre stava per apostrofare le due ragazzine il figlio l'ha bloccata: «Mamma, le persone così ignoranti vanno ignorate. Io faccio così».La storia è stata pubblicata su facebook dalla madre, Erika Defendi: «Sono talmente nervosa e amareggiata che devo per forza dare un senso a quello che mi è successo oggi» è l'incipit del lungo post. Che in 48 ore ha incassato 41.734 like e 30.269 condivisioni. Una cifra astronomica, perché il cuore della vicenda è ancora una volta il bullismo, adolescenti dall'apparenza normale che si accaniscono contro i coetanei più deboli. Può bastare anche una risata, come in questo caso.«Ci affiancato due ragazzine di circa 16-17 anni - è il racconto di Erika - parlano di discoteche, di quanto soldi possono spendere per fare serata, praticamente mezzo del mio stipendio. Sono praticamente in short con mezza chiappa fuori è un micro top fatto a reggiseno. Io e mio figlio - diplegico dalla nascita - le superiamo e le sento le ridere e bestemmiare. Mi volto e vedo una delle due che scimmiotta la camminata di mio figlio e se la ride di brutto con l'amica, non so dirvi che cosa ho provato in quel momento». «Mio figlio mi ha fermata e con molta calma mi ha detto: mamma, le persone ignorante vanno ignorate. Mi ha resa così orgogliosa della sua maturità. A 15 anni sa dare lezioni di vita e sogna di laurearsi». La mamma di Bergamo chiude il post con una domanda: «Ma che società stiamo creando?». Una domanda raccolta da decine di migliaia di persone.riproduzione riservata ®