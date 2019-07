Bugiardi sì, ma non troppo

Olga Battaglia

Philip, maturo uomo d'affari che non disdegna scappatelle extraconiugali, ha una relazione con Ginny, a sua volta fidanzata con Greg, che non è così fesso e comincia a sospettare qualcosa. Come lo sospetta anche Sheila, moglie paziente ma tutt'altro che ingenua del fedifrago Philip. Complici una misteriosa telefonata, un paio di pantofole e un indirizzo sospetto scritto su un pacchetto di sigarette, la faccenda si ingarbuglia fino al parossismo intrecciando i destini delle due coppie in un'indiavolata girandola di equivoci.

Vaudeville intriso di humor britannico, Sinceramente bugiardi, tra le più note commedie di Alan Ayckbourn, è in scena fino al 6 luglio e conferma il sodalizio teatrale tra Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria. Dialoghi brillanti, battute, scambi di persona, sotterfugi destinati a fallire per grande divertimento del pubblico, tutto contribuisce al gioco teatrale della pochade che in controluce si fa satira dell'ipocrisia borghese e della sua istituzione per eccellenza, il matrimonio. Completano il cast Gaetano Callegaro e Francesco Errico. Regia di Pietro De Pascalis.

Martedì 2 Luglio 2019, 05:01

