Buffon, un italiano a Parigi: «Non potevo dire di no»

Massimo SartiMILANO - L'italiano a Parigi ha il volto di Gigi Buffon. Che, presentato dal Psg, non vuole mollare un colpo. Nonostante la tenera età di 40 anni: «Posso dimostrare di essere ancora grande. E lo dimostrerò. Alla chiamata del Psg non potevo dire di no. È stata una sorpresa molto gradita di inizio maggio, perché stavo già programmando un altro tipo di futuro».Al Parco dei Principi, con la presenza della compagna Ilaria D'Amico, ma anche dei due figli avuti dall'ex moglie Alena Seredova (David Lee e Louis Thomas) Buffon comincia la nuova avventura «con l'entusiasmo di un ragazzo. Certo, la carta d'identità è quella, ma penso che uno debba seguire le risposte che ottiene dal corpo nel momento in cui si allena e gioca».Buffon a Parigi, a 12 anni esatti dalla finale di Berlino, quando l'Italia alzò la Coppa del Mondo proprio a spese della Francia: «È stato il giorno più bello della mia vita calcistica». Che però ha un tabù, la Champions, mai arrivata nei 17 anni di Juventus, nonostante le tre finali raggiunte. La sirena del Psg (contratto di un anno con opzione) ha anche quel sapore, «anche se una finale contro la Juventus sarebbe troppo», ammette l'ex capitano azzurro, che dovrà scontare in Europa tre giornate di squalifica per lo sfogo di Madrid. E se Cristiano Ronaldo raggiungesse la Juve proprio ora che Buffon è altrove? «Nessun fastidio. Piuttosto mi hanno dato fastidio i gol che CR7 mi ha segnato l'anno scorso», chiosa Gigi.