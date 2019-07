Buffon: «Juve, la scelta giusta Qui per dare non per ricevere»

Timothy Ormezzano

TORINO - Certi amori non finiscono. Il Buffon-bis è cominciato ieri, di buonora, con le visite al J Medical e un centinaio di tifosi da lui gratificati con selfie e autografi. Nel pomeriggio la firma sul contratto annuale da circa 2 milioni e le dichiarazioni a 18 anni e un giorno di distanza dal primo sbarco di SuperGigi sul pianeta Juve: «Sono felicissimo di esserete tornato a casa. La vita è incredibile». Buffon, sbarbato e sorridente come un ragazzino di 41 anni, ha quindi spiegato su Instagram che «quando la tua famiglia chiama non si può non rispondere presente» e si è detto «pronto a un nuovo inizio, con immutato coraggio e incredibile determinazione». In serata, poi, ha inaugurato uno Juventus Store a Milano: «Sarri mi ha fatto un'ottima impressione. Ringrazio Chiellini e Szczesny che mi hanno proposto la fascia da capitano e la maglia numero 1. Non sono tornato per togliere qualcosa a qualcuno. Indosserò la 77, in onore dei miei esordi al Parma». E ancora: «Chiudere la carriera giocando con Cristiano Ronaldo è fantastico - conclude Buffon -. La Champions è il trofeo più ambito, ma non possiamo pensare solo a quello».

Prosegue intanto la caccia a De Ligt e Icardi, con strategie opposte. Per l'olandese serve un rilancio: l'Ajax ha infatti respinto un'offerta bianconera da 55 milioni più 10 di bonus, chiedendo 75 milioni. La Juve proverà a chiudere entro lunedì, il giorno in cui comincerà la nuova stagione dei Lancieri. Si procede a piccoli passi invece per Icardi, dopo il contatto a Ibiza tra il ds Paratici e l'agente-moglie Wanda. La Juve, a differenza dell'Inter, non ha fretta. In uscita c'è sempre Higuain, corteggiato dal ds giallorosso Petrachi: «La Roma è la soluzione migliore per lui. Qui potrebbe seguire le orme di Batistuta».

riproduzione riservata ®

Venerdì 5 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA