Buffon: «Juve, Champions o mai più»

TORINO - C'è sempre la Champions al centro dei pensieri di Buffon. È la sua ossessione. Non ha nemmeno bisogno di nominarla, tanto tutti sanno già tutto. «Ronaldo è un ragazzo a modo, interagisce con i compagni, è stata una piacevole scoperta. Giocare con lui è una fortuna. Se Cristiano rivincerà il Pallone d'oro è perché la Juve avrà conquistato qualcosa di importante. Sarebbe anche ora...».

Ogni riferimento alla coppa dalle grandi orecchie è assolutamente voluto. E ancora, tornando all'eurogol segnato due anni fa da CR7 contro la Juve: «Dopo quella rovesciata gli chiesi quanti anni avesse - prosegue Buffon, ieri al Festival dello Sport di Trento -. Lui mi rispose: Ne ho 32, non male vero?. Pensai che figlio di una portoghese... Se non li puoi battere, unisciti a loro».

SuperGigi ha quindi dispensato parole al miele per gli allenatori che si stanno contendendo lo scudetto: «Conosco Sarri da cinque mesi, ma posso già dire che è il tecnico più pignolo che abbia avuto. Quanto a Conte, gli voglio un bene dell'anima. Ha una correttezza e una professionalità uniche. I tifosi bianconeri ci sono rimasti male nel vederlo all'Inter, li capisco, ma Antonio va stimato a prescindere, perché ha dato tutto per la Juve ottenendo grandi risultati».

Intanto s'inizia a guardare al mercato di gennaio, con il possibile derby d'Italia tra Juve e Inter per Rakitic, il fuoriclasse croato oscurato al Barcellona da Arthur e soprattutto De Jong.

I nerazzurri sono in pole per piazzare il colpo da circa 40 milioni, ma a detta dei media spagnoli dovranno vedersela con la concorrenza dei bianconeri e del Manchester United.

A centrocampo la Signora non perde di vista nemmeno il danese Eriksen, in scadenza con il Tottenham: a gennaio la corsa a tre coinvolgerà anche Real e Bayern. L'interesse c'è, eccome, il problema è che la mediana bianconera e molto affollata. È invece sfida tra Juve e Fiorentina per il futuro di Tonali, con i viola in vantaggio per il gioiello del Brescia. Il primo obiettivo per italianizzare la squadra sempre più internazionale di Sarri resta comunque Chiesa.

