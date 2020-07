Buffon, il portiere dei record arriva a 648

Timothy Ormezzano

Pochi giorni fa il rinnovo fino al 2021, domani il record di presenze in serie A. Buffon è pronto a festeggiare l'ennesimo primato. Il derby allo Stadium contro il Torino sarà l'occasione per timbrare la 648ª presenza nel massimo campionato, una in più di Paolo Maldini. Ieri SuperGigi si è raccontato durante una diretta sui social organizzata da Randstad: «Avverto l'obbligo di rimanere sempre il numero 1: sto rivivendo le emozioni che avevo da giovane. Quando sbaglio mi girano ancora le palle. Ho il fuoco dentro, non mi sento ancora appagato». Lo sarà soltanto quando metterà finalmente i guantoni sulla Champions, l'unico grande trofeo assente nella sua bacheca che contiene ben 24 titoli. Dopodiché, oltre a intraprendere la carriera da dirigente bianconero, dovrà riaprire i libri di scuola: «Vorrei finire l'anno di quinta liceo prosegue Buffon -, i miei genitori rompono giustamente le scatole».

Dal 42enne Buffon al 20enne De Ligt, decisivo nel derby di andata: «Il mio primo gol in Italia ci aveva dato una vittoria importantissima in un momento in cui ricevevo molte critiche ed ero in difficoltà. Scudetto? Sarà una sfida avvincente con la Lazio ma anche l'Inter». Adesso, però, c'è da matare il Toro.

