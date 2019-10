Buffon: «Conte, rivale numero 1 della Juve»

Timothy Ormezzano

TORINO - «La vittoria del derby d'Italia pesa soprattutto perché la Juve ha offerto una grande prestazione. La squadra mi ha entusiasmato. L'Inter resta comunque la rivale numero uno per lo scudetto, conosco bene Conte e Marotta». Lo dice «senza il minimo dubbio» Buffon, ieri nominato Ambasciatore dell'Onu per il programma sul cibo.

Il portiere ha lodato Sarri («Ha portato qualcosa di diverso rispetto agli ultimi dieci anni, c'era bisogno di nuovi stimoli») e ha strizzato l'occhio alla Nazionale: «Ringrazio Mancini per l'attenzione, tornerei in azzurro solo per la mia partita di addio». SuperGigi ha quindi rinnovato la sua voglia di Champions: «C'è la possibilità per alcune outsider di fare il colpo gobbo. Vedo tante squadre con cui ce la possiamo giocare».

Anche Pjanic ha ammesso di puntare al bersaglio più grosso: «In Italia siamo sicuramente i più forti, ma noi vogliamo vincere tutti i trofei: sogno di alzare la Champions».

Intanto alla Juve c'è un caso che rischia di deflagrare. Rabiot è sempre più ai margini della squadra, l'ultima scelta a centrocampo. Dopo aver ceduto il passo ai titolarissimi Matuidi e Khedira, si è fatto scavalcare anche da Emre Can e Bentancur. «Io mi accontento - così Sarri -, Adrien nel 2019 non aveva mai giocato, bisogna avere pazienza». Non si accontenta invece la mamma-agente del giocatore, irritata per lo scarso impiego di suo figlio. Secondo i media spagnoli Veronique Rabiot vuole riallacciare i contatti avviati l'estate scorsa con il Barcellona.

C'è infine un altro caso che risponde al nome di Mandzukic. Uno degli eroi dell'ultimo ciclo targato Allegri è uscito dal progetto di Sarri, che non lo ha più convocato dalla trasferta di metà settembre in casa della Fiorentina. Sfumato il passaggio dell'attaccante croato in Qatar, è tornata di gran moda l'ipotesi Manchester United. Il club inglese, a gennaio, cercherà un centravanti, dopo aver ceduto alll'Inter sia Lukaku che Alexis Sanchez. E SuperMario è l'indiziato numero uno.

