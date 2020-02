BUFFON 7

Entra subito in partita. Dice di no tre volte a Rebic, prodigandosi in altre quattro parate. Forse sull'1-0 del Milan poteva fare qualcosa in più. Sempreverde.

DE SCIGLIO 5

Primo tempo buono, fa quello che deve. Ma la dormita dopo un'ora sul gol di Rebic costa carissima. Rimpiazzato (24' st Higuain 5,5: nessuna sgasata, sembra avere le ruote sgonfie).

DE LIGT 5,5

Theo e Rebic gli procurano qualche sudore freddo, facendo valere il loro impeto. Un po' svagato sul vantaggio rossonero.

BONUCCI 6

Più lotta che governo. Monta la guardia su Ibra, riuscendo a disinnescarlo. Diligente.

ALEX SANDRO 5,5

Non va mai oltre al compitino, ma questo è il leitmotiv della sua stagione.

CUADRADO 6

Non riesce a contenere Rebic come vorrebbe Sarri. Meglio in attacco, tra tiri e dribbling.

RAMSEY 5

Il gallese fatica a entrare nella parte di mezzala. Almeno quanto faticava nel ruolo di trequartista. Compassato. (18' st Bentancur 6: aggiunge un po' di peso alla mediana).

PJANIC 5,5

In leggera crescita rispetto alla prestazione horror offerta a Verona. Ma da lui ci si aspetta molto di più. Pallido.

MATUIDI 5,5

Si limita al lavoro da filtro, senza mai affondare. Guardingo (28' st Rabiot 5,5: entra con il freno a mano tirato, beccandosi i rimbrotti di Sarri).

DYBALA 6,5

Ritrova la titolarità persa in campionato. Il più rapido e ispirato dei suoi.

CRISTIANO RONALDO 6,5

Non riesce a uscire dalla gabbia rossonera per 90'. Poi però si riscatta, procurando e realizzando il rigore pesantissimo al 91'.

SARRI 5

Il risultato è buono, la Juve assai meno. Non vince nè convince. Si può fare molto di più.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA