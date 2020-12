BUFFON 7

Abbraccia cordialmente Messi e poi, con molta meno cordialità, si distende tre volte a sventare altrettanti sinistri maligni della Pulce. A quasi 43 anni...

DANILO 6,5

Dalle sue parti non si passa. Combattivo.

BONUCCI 6,5

Guida la difesa che azzera il tiki-taka blaugrana. Il Var gli toglie la gioia immensa del poker.

DE LIGT 6,5

Primo tempo pressoché perfetto, qualche errore nella ripresa. Fa fallo da rigore su Griezmann, ma viene salvato dal precedente fuorigioco del francese.

ALEX SANDRO 6,5

Termina con il fiato corto, dopo aver spinto tanto.

CUADRADO 7

Conferma di essere tra gli juventini più in forma del momento. L'assist per la sforbiciata vincente di McKennie è dolce come lo zucchero (40' st Bernardeschi ng).

ARTHUR 6,5

Taglia e cuce in mezzo al campo contro la sua ex squadra. Efficace, anche se talvolta esagera a portar palla (26' st Bentancur 6: entra e gestisce).

McKENNIE 7,5

Dopo il derby, segna anche al Camp Nou, con un'acrobazia da standing ovation. Non c'è il pubblico allo stadio, ci alziamo noi ad applaudire la sua partita a tutto tondo.

RAMSEY 7,5

Inserimenti continui, duttilità tattica che può servire come l'oro a Pirlo. Ispira la splendida azione dello 0-2 bianconero (26' st Rabiot 6: mette il suo mattoncino).

MORATA 7

Fa salire la squadra, attacca la profondità, conduce il contropiede bianconero. Non segna, ma glielo possiamo ampiamente perdonare (40' st Dybala ng).

CRISTIANO RONALDO 7,5

Per la prima volta segna in Champions contro Messi. Due rigori glaciali e tanta voglia di inseguire gli avversari, compreso Messi. Ecco la notizia (47' st Chiesa ng).

PIRLO 8

Orchestra una partita storica. Importante il primo posto, ancora di più la possibilità che questa partita sia la svolta al suo progetto di Juve.(Massimo Sarti)



