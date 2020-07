BUFFON 6

Subisce due gol fastidiosi da accettare per uno come lui. Nelle altre occasioni è sempre molto attento. Entusiasmo da ragazzino.

CUADRADO 6

Il più in palla. E' uno dei pochi a giocare a testa alta. Nonostante il caldo torrido, corre come una gazzella.

BONUCCI 5,5

Un paio di chiusure importanti. A volte si fida eccessivamente dell'infinita esperienza. Spaesato.

RUGANI 5

Alla sua 100esima in bianconero, non brilla affatto. In ritardo nell'azione del primo gol. Poco stimolato.

ALEX SANDRO 4,5

Punge poco e, in fase difensiva, non è una garanzia. Sembra giocare con il freno tirato. Spento.

BENTANCUR 5,5

Meno dinamico del solito. Impreciso in alcuni facili appoggi ma uno degli ultimi a mollare (31' st Peeters 6: serata da ricordare).

PJANIC 5

Da ormai ex giocatore bianconero, si gestisce. Trotterella per il campo senza mai cambiare passo. Pericoloso solo su punizione (16' st Zanimacchia 6: grande abilità tecnica).

MURATORE 6

Pericoloso al tiro. Cerca di darsi da fare in ogni maniera. Per nulla intimorito (16' st Matuidi 5,5: si adegua al copione della partita. Ritmo blando).

BERNARDESCHI 5

Il gol alla Samp sembrava averlo sbloccato. Niente da fare. Tanta confusione e scelte opinabili. Occasione persa, l'ennesima.

HIGUAIN 5,5

La condizione fisica non è al top e si vede. Ha un paio di buone palle ma non è preciso. Polveri bagnate (44' st Olivieri ng).

CRISTIANO RONALDO 5,5

Più indemoniato dell'indimenticabile Jack Torrance di Shining. Le prova tutte per rispondere ad Immobile. Gli gira tutto male e Cragno non è in vena di regali.

SARRI 4

Il penultimo allenamento prima del Lione non è da Campioni d'Italia. Cambia sei giocatori rispetto all'undici contro la Samp ma la squadra appare stanca e demotivata.

Fabrizio Ponciroli

Ultimo aggiornamento: Thursday 30 July 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA