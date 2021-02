BUFFON 6

Partita vocale per l'immarcescibile Gigi. Comanda la difesa e gestisce il traffico. Concentrato.

DANILO 7

Sempre attento. Un paio di recuperi in grande stile. Una certezza assoluta. Non perde mai la testa.

DEMIRAL 5,5

In difficoltà. Sbaglia facili appoggi e sembra eccessivamente preoccupato del duo Lukaku-Martinez. Disorientato.

DE LIGT 6,5

Non si tira indietro dalla lotta con il gigante Lukaku. Combatte su ogni pallone, fa di tutto per arginare la valanga belga. Coraggioso.

ALEX SANDRO 6

Hakimi lo impegna severamente, soprattutto a livello fisico. A volte si salva grazie all'esperienza, altre per l'aiuto dei compagni di reparto.

CUADRADO 6

Prova a scuotere la squadra con le sue proverbiali accelerazioni ma fatica a carburare. Stranamente nervoso (37' st Chiellini ng).

BENTANCUR 6

Arretra sino dalle parti di Buffon per impostare. Fa l'interditore ma, quando può far male ad Handanovic, cincischia.

RABIOT 5,5

Altra prestazione incolore. Costeggia la partita e non riesce ad entrare nel vivo della manovra. Abulico.

BERNARDESCHI 5,5

L'impegno non è in discussione ma dovrebbe e potrebbe fare molto di più. Quando ha la palla tra i piedi è frettoloso. Agitato (17' st McKennie 6,5: porta sostanza e dinamismo).

KULUSEVSKI 5,5

Pirlo insiste nel provarlo da seconda punta. Impalpabile. Scappa via una sola volta ma non trova CR7. Alla ricerca di sé stesso (42' st Chiesa ng).

CRISTIANO RONALDO 6,5

I pericoli maggiori all'Inter li procura sempre lui. Sfortunato in un paio di conclusioni, poco cinico in altre. Il suo dovere l'aveva già fatto, abbondantemente, a San Siro. Prezioso.

PIRLO 6

Seppur con sofferenza, porta a casa l'accesso alla finale di Coppa Italia. Alla fine, gli allenatori sono giudicati per i risultati, no?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA