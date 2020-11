BUFFON 6,5

Se la Juve può dilagare nella ripresa è anche merito di un suo guizzo su Chabot, a negare il 2-2 allo Spezia. Decisivo a quasi 43 anni.

DEMIRAL 5,5

Non sempre puntuale nelle chiusure. Con le sue lunghe leve spiazza Buffon sul gol di Pobega e rischia l'autorete nella ripresa su botta di Farias. Fortuna cercasi.

BONUCCI 6

Gestisce soprattutto la fase di costruzione dal basso del gioco bianconero (32' st Frabotta ng).

DANILO 6,5

L'apertura di esterno destro che da il là allo 0-1 di Morata è davvero un bijoux. Attaccante aggiunto.

CUADRADO 6

Giano Bifronte! Pressoché imprendibile quando sfonda a destra, distratto in copertura non solo sul gol dell'1-1.

McKENNIE 7

Corsa e qualità. In un'ora in campo fa capire a Pirlo il suo alto potenziale. Morata lo ringrazia sull'1-0 (17' st Ramsey 6: cuce bene a centrocampo).

ARTHUR 6,5

Ha oltre il 90% di passaggi riusciti. Nulla di particolarmente complesso e mirabolante, ma è in crescita.

BENTANCUR 5,5

Qualche intuizione pregevole, ma appare ancora discontinuo (17' st Rabiot 6,5: freddo in zona gol, chiude il match).

CHIESA 6,5

Sfiora il gol nel primo tempo. Nella ripresa traccia la strada all'1-3 di Rabiot e si guadagna il rigore dell'1-4. Convincente.

DYBALA 5

Deciso passo indietro rispetto alle precedenti esibizioni, nonostante un inizio promettente (11' st Cristiano Ronaldo 7,5: impiega poco più di tre minuti a cacciare lontano il Sars-CoV-2 e a tornare a fare quello che gli riesce meglio, con la ciliegina del rigore a cucchiaio).

MORATA 7

Siamo tutti con lui. Dopo cinque delusioni finalmente il Var gli convalida un gol. Aggiunge l'assist per l'1-2 di CR7 e tante altre giornate utili (32' st Kulusevski ng).

PIRLO 6,5

Con Ronaldo è più facile. Il condottiero in panchina ha bisogno del condottiero portoghese.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Novembre 2020, 05:01

