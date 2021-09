Buenos Aires, ecuadoriano incendia i cestini: preso

Ha dato fuoco a quattro cestini dei rifiuti, con una bomboletta di profumo e un accendino, tra via Morgagni, via Maiocchi e via Melzo, visibilmente alterato dall'alcol. È stato arrestato dalla polizia domenica sera per resistenza a pubblico ufficiale e incendio un 29enne di origine salvadoregna, irregolare in Italia e pregiudicato.

Una volante è intervenuta verso le 23 dopo le segnalazioni alla centrale operativa da parte di alcuni residenti della zona che lo avevano notato mentre spruzzava una bomboletta spray sui cestini e poi appiccava il fuoco. Gli stessi cittadini avevano già spento le fiamme dei contenitori di rifiuti incendiati. L'uomo, che non ha un lavoro e vive a Milano, è stato fermato. Nel suo zainetto c'erano ancora la boccetta di profumo e l'accendino.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Settembre 2021, 05:01

