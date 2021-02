Buche, più di cento interventi al giorno

Asfalto che si sgretola. Avvallamenti dove le ruote dei bus scavano ogni giorno. Voragini a ridosso delle rotaie del tram. Pavè che salta via. Le strade di Milano pagano dazio al maltempo dell'inverno. E di segnalazione in segnalazione (da viale Tibaldi a largo 5° Alpini, da piazzale Principessa Clotilde a via Coni Zugna), i cantonieri del Comune moltiplicano le corse quotidiana ai rattoppi.

Solo tra il primo e il 7 febbraio, gli operai del Nucleo intervento rapido hanno tappato 751 buche e sistemato 366 masselli del pavé saltati. Il che significa un ritmo di circa 4500 interventi al mese. Ma basta un po' di pioggia, come quella della scorsa settimana, o il sale sparso per la nevicata tra il 27 e il 28 dicembre scorsi, a formare crateri più o meno profondi.

«Nel 2020 abbiamo raddoppiato i fondi arrivando a 50 milioni di euro per la manutenzione delle strade - precisa l'assessore alla Mobilità Marco Granelli - infatti, la situazione è migliorata». Il riferimento è alle strade gruviera del 2019. «Il Covid - aggiunge l'assessore - non ha rallentato i lavori. Al contrario, siamo riusciti a potenziare gli interventi, avendo tutti gli appalti in essere». Nei mesi più freddi l'asfaltatura estesa delle strade è tecnicamente impossibile, ma i rattoppi proseguono, dal centro alle periferie.(S. Rom.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA