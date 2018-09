«Brych con CR7? Una minchiata»

Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - «L'espulsione di Ronaldo è ingiusta». Ezio Greggio lo fa dal bancone di casa, quello di Striscia la Notizia. Il primo Tapiro della stagione lo diamo a Douglas Costa o Cristiano Ronaldo?«Il tapiro andrebbe dato all'arbitro Brych che con CR7 ha fatto una minchiata totale. Quello di Douglas Costa è meritatissimo. Un professionista non deve arrivare a certe bassezze».Si aspettava le lacrime di CR7?«Ha avuto un momento di emotività che dimostra quanto si è attaccato subito alla Juventus».Champions alla Juve o CR7 al suo fianco a Striscia la Notizia?«Beh, ho già una fuoriclasse al mio fianco, Michelle (Hunziker, ndr), poi arriva anche il mio Enzino. Ci servirebbe invece vincere la Champions. Ma se lo buttano fuori perché va a controllare la forfora di Murillo».Cristiano è il più forte che abbia mai avuto la con Juventus?«Sicuramente rientra di diritto tra i grandissimi come Zidane, Platini, Del Piero, Sivori, Charles».L'anti-Juve in campionato?«Ve lo dico quando mancano due-tre giornate alla fine».riproduzione riservata ®