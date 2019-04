Brutto Napoli, la testa è solo all'Arsenal

Marco Lobasso

ROMA - Decide Di Lorenzo, non Lorenzo. Succede quello che nessuno aveva previsto: il Napoli si ferma a Empoli (2-1) al termine della più brutta partita della stagione.

Lorenzo è ovviamente Insigne e ieri era fermo per infortunio. Di Lorenzo è invece il difensore dei toscani che firma la vittoria clamorosa (al 52') della terz'ultima in classifica sulla seconda e che ora spera ancora nella salvezza, aspettando oggi la sfida del Bologna, diretto avversario per evitare la retrocessione, in trasferta con l'Atalanta. Prima aveva firmato l'1-0 Fairas al 28' con il pareggio di Zielinski al 44'.

Un Empoli più motivato e ben messo in campo dall'ex romanista Andreazzoli si trasforma da subito in leone: il Napoli pensa all'Europa League e alla sfida dei quarti contro l'Arsenal già giovedì prossimo e in classifica è troppo lontano, tanto dal primo posto che dal terzo, per trovare stimoli. Sin dall'inizio i toscani chiudono bene gli spazi e ripartono con pericolosità: al 29' Farias, con un tiro deviato da Zielinski, riesce a beffare Meret sul suo palo. Il portiere degli azzurri si rifà una decina di minuti dopo, impedendo a Caputo di segnare un gol quasi fatto.

Prima dell'intervallo, il pari del Napoli: Zielinski ha tempo e spazio per calciare da fuori area e batte Provedel con una botta potente seppur non angolatissima. Nei primi minuti della ripresa l'Empoli arriva due volte dalle parti di Meret e alla terza trova il gol: calcio d'angolo di Bennacer e colpo di testa in anticipo sul primo palo di Di Lorenzo. Ancelotti inserisce subito Mertens e Fabian Ruiz, ma il Napoli non sfonda più.

Nemmeno il tecnico che ha vinto tutto in Europa riesce a convincere la squadra a giocare come sa. Come l'anno scorso con Sarri, ma a situazioni invertite (in coppa squadra assente, in campionato sfiorò lo scudetto). E il risultato è sempre lo stesso: amnesie azzurre che dovrebbero e potrebbero essere evitate.

