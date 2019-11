Brusca frenata in metro, 12 contusi

Momenti di paura ieri pomeriggio sulla linea rossa della metropolitana. A causa di un'improvvisa frenata di un convoglio al capolinea Bisceglie i passeggeri sono ruzzolati a terra. È accaduto alle 16,40. L'allarme è stato immediato. Secondo il 118, che ha mandato sul posto cinque ambulanze e un'automedica, sono state dodici le persone coinvolte. Nessuno è in condizioni preoccupanti. Tre donne di 50, 56 e 71 anni sono state accompagnate in ospedale per ulteriori accertamenti. Hanno riferito di avere, rispettivamente, dolore alla schiena, alla testa e al torace. La circolazione non ha subito ripercussioni perché l'incidente è avvenuto al capolinea.

Secondo la ricostruzione di Atm si tratterebbe di un errore umano: «Il treno - è la nota - era in procinto di entrare nella stazione di Bisceglie, che però era occupata dal treno precedente che stava invertendo la marcia. L'operatore centrale ha quindi interrotto troppo bruscamente l'ingresso del treno in arrivo».

L'ultima frenata anomala, in quel caso causata da un errore del macchinista, si era verificata lo scorso 7 ottobre, sempre a Bisceglie. Ma il fenomeno delle frenate improvvise si replica ormai da mesi. Lo scorso marzo la procura ha aperto un'inchiesta per lesioni colpose: sono una decina gli episodi al vaglio dei magistrati.

Giovedì 28 Novembre 2019, 05:01

