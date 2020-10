Bruno Munari mette lo Sposalizio della Vergine di Raffaello nel mirino.

Domani, e poi solo ogni domenica fino a dicembre e solo sei persone alla volta, sarà riproposto a Brera l'allestimento realizzato dall'artista nel 1977 per la mostra ideata da Franco Russoli, Processo per il museo. L'esperimento obbliga il visitatore a osservare il dipinto dal foro di una lastra, interponendo un reticolato che chiarisce le linee principali della costruzione geometrica. Una visione da un unico punto di vista che dimostra come Raffaello fosse matematico e prospettico, al di là della leggenda del bel pittore rinascimentale. Un esperimento che ricorda quello ottico inventato da Filippo Brunelleschi per rappresentare in prospettiva la piazza fiorentina di San Giovanni con il battistero. L'installazione sarà integrata dal filmato d'archivio di una lezione dello stesso Munari e da un video, accessibili tramite QR code.

Ingresso gratuito via Brera, 28.

