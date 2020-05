Brumotti pestato dai pusher: «Non mi fermo»

Salvatore Garzillo

«Mi sono spaventato parecchio. L'aggressione è stata molto violenta e per qualche minuto ho perso conoscenza. Ma per fortuna adesso sto bene. Sono stato aggredito da un gruppo di spacciatori. Mi hanno colpito al volto». Vittorio Brumotti, che dal 2017 gira l'Italia come inviato di Striscia la Notizia in bici, ha visitato molte piazze per testimoniare lo spaccio. La tenacia non gli manca ma, a volte, come sabato pomeriggio a Porta Venezia, la giornata si conclude con un giro in ospedale. «Hanno provato ancora una volta a intimidirmi, ma anche questa volta non mi fermeranno», ha raccontato uscendo dal Niguarda, dove è stato visitato dopo aver preso una bastonata in testa. Brumotti è arrivato ai giardini dei Bastioni di Porta Venezia alle 18 e ha iniziato a girare tra i pusher che si nascondono sulle scale e le aiuole dove da tempo c'è un fiorente mercato di marijuana, hashish e cocaina.

L'inviato di Striscia è stato centrato da un colpo sul caschetto da biker. Finito a terra privo di sensi, è stato immediatamente soccorso dalla troupe mentre i pusher si allontanavano

A chi gli contesta di trasformare un tema delicato come lo spaccio in una spettacolarizzazione, l'inviato risponde senza esitazione. «Vogliamo solo rendere vivibili alcuni spazi pubblici, un parco, una piazza. Non mi sento poliziotto, né giornalista d'inchiesta. Collaboro con un tg satirico e da sportivo voglio regalare qualche emozione, voglio contribuire ad allontanare lo spaccio dalle nostre città, far capire che l'impegno e lo sport possono aiutare a tenere lontano i ragazzi dal mondo della droga».

Per questo impegno sociale il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Andrea Mascaretti, lo ha candidato all'Ambrogino d'oro.

