Brumotti circondato dai pusher scappa in bici, bottigliata al cameraman

Ennesima brutta avventura per il biker di Striscia la notizia Vittorio Brumotti: lui è il suo cameraman sono stati accerchiati da un gruppo di pusher mentre stavano girando un servizio sullo spaccio di cocaina al parco Sempione, nel cuore di Milano. Brumotti è riuscito ad allontanarsi con la bicicletta, il cameraman invece è rimasto in balia degli spacciatori ed è stato colpito dal lancio di una bottiglia, «fortunatamente senza gravi conseguenze» è la nota del tg satirico, che ieri sera su Canale 5.

Brumotti è celebre per calarsi senza rete in situazioni difficili. Ultimamente segue il filone dello spaccio nelle città. L'ottobre scorso è stato aggredito a San Severo, in provincia di Foggia. Stesso copione e ancora minacce a Licola, nel Napoletano, a gennaio. Poi a Pescara, a febbraio: «Ti spareremo in fronte». Ora nel centro di Milano.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Giugno 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA