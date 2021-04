Bruciano auto per noia arrestati due ragazzini

Per gioco, per noia. Dietro una serie di roghi notturni di auto in sosta a Lissone potrebbe esserci un'unica mano. Quella di una coppia di ragazzini, due studenti di 15 anni. Sono stati incastrati dalle telecamere del Comune dopo un ultimo raid. E così la loro notte folle di vandalismi è diventata un film muto che mercoledì gli è costato le manette.

Lunedì, 2,30 del mattino: i due in sella alle biciclette si avvicinano a un'utilitaria nel parcheggio dello scalo ferroviario stazione, la cospargono di liquido infiammabile, danno fuoco e pedalano via. Poi la notte si riempie del suono delle sirene dei vigili del fuoco. E il mattino successivo nella stazione dei carabinieri c'è la coda di cittadini che lamentano danneggiamenti alle auto. Grazie all'analisi di una serie di telecamere di videosorveglianza della zona, i militari di Lissone hanno identificato i presunti autori. Sono due 15enni, «mossi - dicono i carabinieri che li hanno interrogati - da un'ingiustificata volontà di commettere atti vandalici». Sono stati arrestati su disposizione del gip del Tribunale per i Minorenni di Milano e portati in due distinte comunità di recupero.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Aprile 2021, 05:01

