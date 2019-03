Brucia un altro deposito di rifiuti

Un esteso incendio si è sviluppato, la scorsa notte, in un'azienda dismessa da anni in via Campazzino, nella periferia Sud. I pompieri, intervenuti in forze all 3,15 hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme, che hanno sollevato sulla zona una densa colonna di fumo nero. L'ipotesi dei vigili del fuoco è che l'incendio sia doloso.

Il deposito si trova al limitare del Parco agricolo Sud, una zona già al centro di problemi ambientali, per la presenza di discariche abusive e di carcasse di auto abbandonate dai nomadi. Nell'area, che copre 12mila metri quadrati, era ammassata una quantità di materiali, da scarti plastici a carta a rottami, ma anche amianto e bombole di gpl a rischio esplosione. Sul posto sono giunti l'Ats e l'Arpa per fare le analisi su campioni di aria. Secondo gli esperti, non ci sono rischi immediati per la salute.

