Brozovic sempre Epic, Cancelo super

HANDANOVIC 6,5Torna a Udine per... un po' di relax. Il suo compito si limita a un intervento su Lasagna, lanciato a rete e murato.CANCELO 7Attaccante aggiunto. Senza pressione, si dedica a ciò che gli riesce meglio, sfoderando tecnica e cross a iosa.RANOCCHIA 6,5Precettato all'ultimo per il ko di Miranda. Ripaga la fiducia con il gol del vantaggio e una sola sbavatura (su Lasagna) dietro.SKRINIAR 6,5Energico e vincente nei corpo a corpo. Con Lasagna ha vita facile, con Perica pure.DALBERT 6Vince il ballottaggio con Santon, ritrovando il campo dopo 3 mesi e la fiducia con il passare dei minuti. Fuori per crampi (24' st Santon 6: dopo le critiche di sabato scorso, un rientro soft e positivo).BROZOVIC 7Altra prova monstre, in regia e in copertura. Dietro usa il randello. Davanti pesca Ranocchia da calcio d'angolo e Icardi con un tracciante di 40 metri.BORJA VALERO 6,5In affanno per quantità di corsa e fisico, la mette sulla tecnica e sulla velocità di pensiero. Bello il 4-0, con controllo e palla in buca d'angolo.CANDREVA 6Inizio al servizio della squadra, prosieguo all'insegna dell'ossessione da gol perduto e delle tante, troppe: 4, di cui 2 con compagni meglio piazzati conclusioni forzate (34' st Karamoh 6: una traversa in bello stile).RAFINHA 7,5Devastante fra le linee friulane, per tecnica e caparbietà. Trova il 1° gol in nerazzurro, combinando con Icardi e bruciando Bizzarri. On fire (39' st Eder ng).PERISIC 6,5Danilo gli nega 2 gol con salvataggi sulla linea. Lui incassa tutto, anche il fallaccio da rosso di Fofana.ICARDI 7Sale a quota 28 gol. Stavolta smarcato da Brozovic a tu per tu con Bizzarri, bucato sul primo palo. Due minuti prima, anche lo scambio con Rafinha, per il 2-0 del brasiliano.SPALLETTI 6,5Vittoria, gol e altri 3 punti per la corsa-Champions. L'Inter vince e convince, azzeccando ogni mossa.