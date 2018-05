Brozovic illumina, Rafinha desaparecido

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

HANDANOVIC 7Incassa due gol senza colpe e un palo da spettatore non pagante. Ne nega altri due a Milinkovic-Savic e uno a Immobile.CANCELO 6,5Nel 4-2-3-1 iniziale troppo arrendevole a Lulic. Meglio con il cambio di modulo e l'avanzamento a centrocampo, con baricentro alto e due assist al bacio per Icardi e Perisic.SKRINIAR 6,5Sempre sul pezzo ed ermetico negli uno contro uno con Immobile. Regge anche con Felipe Anderson. Sicuro.MIRANDA 6Subito una chiusura provvidenziale su Immobile. Poi prova ad arrangiarsi con fisico e mestiere, chiusura in apnea.D'AMBROSIO 6Il gol dell'1-1 compensa la sbavatura sul raddoppio biancoceleste (36' st Ranocchia ng).VECINO 7,5Il colpo di testa che regala la Champions all'Inter dopo 6 anni di esilio.BROZOVIC 7Regia illuminata e garra da pitbull in fase di non possesso. Suo l'angolo per l'1-1 di D'Ambrosio. Grinta e qualità.CANDREVA 5,5Generoso, ma penalizzato dal cambio di modulo e fascia e senza spunti degni di nota a referto (16' st Eder 6,5: ci prova subito di testa, poi fa l'assist per il rigore di Maurito).RAFINHA 5Desaparecido nell'occasione più importante. In ballo c'è anche la sua conferma: non pervenuto ma salvato (?) dai compagni (23' st Karamoh 6,5: vivace, porta scompiglio).PERISIC 6,5Abbattuto da Marusic e sfortunatissimo protagonista dell'autogol dell'1-0. Si riaccende con una volée di tacco che, per poco, non imbecca Icardi. Moto perpetuo.ICARDI 6,5Si prende tutto, posto in Champions e titolo di Pichichi, staccando il pass per la Champions e affiancando Immobile in classifica. Chiude a quota 29 gol, nuovo record personale, con un rigore gentilmente concesso da De Vrij.SPALLETTI 7,5Missione compiuta e in perfetto stile Pazza Inter. Riporta i nerazzurri in Champions a 6 anni dall'ultima partecipazione. Confermato con rinnovo.