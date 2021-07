Brozovic, giorni caldi per il rinnovo Ma occhio al Psg

Alessio Agnelli

Epic-Brozo, fine del precariato: con il rinnovo in arrivo un riconoscimento al merito e un nuovo status nell'Inter di Inzaghi. Non più importante ma sacrificabile alla giusta offerta, come è capitato fino alla scorsa estate, quella dello scambio con Leandro Paredes del Psg, avallato da Conte e naufragato solo all'ultimo giorno di mercato per la forte ritrosia dell'ex Roma.

In una stagione, Marcelo Brozovic è diventato il fulcro della linea mediana dei campioni d'Italia, sovvertendo giudizi precostituiti (dell'ex ct e della dirigenza, per qualche eccesso di troppo extra campo) e riscrivendo, di fatto, la propria storia in nerazzurro anche grazie a Simone Inzaghi, l'ultimo arrivato, ma anche il primo tecnico a dichiararlo incedibile e fuori dal mercato senza se e senza ma.

La presa di posizione del piacentino sul croato è stata, infatti, immediata (già nei primi discorsi con Marotta e Ausilio per definire potenziali tagli ed innesti) e perentoria: «Marcelo non si tocca». Anche al netto di un contratto in scadenza il prossimo giugno, che andrà, giocoforza, rinnovato entro quest'estate, per evitare scippi a parametro zero dal 2022.

Su Brozovic c'è sempre il Psg di Leonardo, che potrebbe tornare alla carica, in caso di mancato accordo con l'Inter, riproponendo Paredes in contropartita. Ma l'intenzione del classe '92 di Zagabria è di prolungare i voti con la Beneamata. Tanto che, da viale Liberazione, filtra ottimismo, in tal senso, in vista del summit della prossima settimana con Ivan Brozovic, padre e nuovo agente (con l'assistenza di un legale di fiducia) del croato. Pronto un ingaggio al rialzo per Epic-Brozo: da 3,5 milioni annui a 5.

Da capire se sufficienti per la possibile fumata bianca. Intanto, porte chiuse per il Chelsea, che si è fatto vivo tramite intermediari, anticipando un'offerta cash di 130 milioni per Lukaku. Dall'Inter e da Big Rom un secco no all'unisono.

Attesa, invece, per il ritorno in Italia di Christian Eriksen. Entro il weekend il danese darà conferma del giorno del suo arrivo. Ma, con la prossima settimana, l'ex Spurs potrebbe già essere a Milano per una fugace visita ad Appiano e nuovi accertamenti cardiaci con specialisti scelti dall'Inter. Ora tutta la verità, nient'altro che la verità.

