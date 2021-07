Brozovic è tornato e Inzaghi gli affida il centrocampo

Alessio Agnelli

Posto assicurato e rinnovo in arrivo: riecco Epic-Brozo, il volante' designato della nuova Inter di Inzaghi. Un Lucas Leiva con maggiore qualità, garra e quantità di corsa, in grado di costruire, distruggere e guidare l'Inter verso nuovi successi. Nei piani del tecnico piacentino sarà infatti questo il ruolo di Marcelo Brozovic, alla Pinetina da ieri e pronto a dettare ordini e trame in mezzo al campo in sintonia con il tecnico ex Lazio. Come con Spalletti e Conte, intoccabile e centrale pure nel nuovo progetto di Simone Inzaghi, che è stato chiaro, fin da subito, con Marotta e Ausilio, ponendo il veto categorico a un suo addio in estate. Il primo contatto tra Brozovic e il piacentino è andato in scena ieri mattina ad Appiano, dopo il tampone rapido effettuato dal nazionale croato all'arrivo. A seguire, test atletici individuali e primo allenamento coi compagni, nel pomeriggio. Giusto in tempo per riattivare i muscoli, post Europeo, e ritrovare un minimo di condizione, prima di imbarcarsi con la comitiva nerazzurra per gli States questo giovedì. Brozovic sarà, infatti, sull'aereo che volerà a Miami per la Florida Cup (domenica la prima sfida contro l'Arsenal, il 28 contro Everton o Millionarios), al pari di Stefan De Vrij, in Italia da domenica e in gruppo da ieri.

A Marotta e Ausilio, invece, il compito di risolvere la spinosa questione relativa al rinnovo di contratto di Epic-Brozo, in scadenza fra un anno e in attesa di una proposta di ingaggio al rialzo da parte di Suning. Marcelo e il padre Ivan Brozovic, nelle vesti di nuovo procuratore del classe '92 di Zagabria, partono da una richiesta di 6 milioni (bonus inclusi) a stagione, dai 3,5 attuali, per prolungare con l'Inter. Per Marotta e Ausilio asticella sui 5 milioni, bonus compresi, sulla falsariga dello stipendio appena garantito al neo acquisto Calhanoglu (4,5 per la stagione entrante, 5 per le successive). E, a stretto giro di posta, non è da escludere un contatto fra le parti per chiudere il discorso prima dell'inizio della nuova stagione, l'ultima, da contratto, per Brozovic e quella del possibile esodo a parametro zero da febbraio, senza accordo per il rinnovo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Luglio 2021, 05:01

