BRIVIDO CHAMPIONS

MILANO - Inter, vietati altri errori e «tre finali per raggiungere il nostro obiettivo». La prima contro il Chievo di Di Carlo, già retrocesso, avversario nel posticipo di lunedì prossimo al Meazza, poi gli ultimi due incroci di campionato con Napoli ed Empoli, il 19 (al San Paolo) e il 26 maggio (ancora a San Siro), decisivi per la matematica certezza del pass per la Champions.

Ma, se la classifica dà sempre ragione a Radja Nainggolan e compagni, in terza piazza, pur tallonati a vista da Atalanta (a una lunghezza) e Roma, quinta, a 4 punti, il Ninja preferisce andare sul sicuro dopo l'inattesa frenata di Udine, richiamando la squadra all'ordine e allo sprint finale: «È davvero un peccato lasciare questi punti per strada. Ora mancano tre finali per arrivare al nostro obiettivo - ha chiosato il 31enne belga su Instagram -: chiudiamo bene questa stagione, tutti insieme Poi prepariamoci bene per la prossima, sperando di avere meno infortuni».

Nel suo caso: quattro in un anno, ma finalmente alle spalle, come la continuità di rendimento e di impiego delle ultime partite ha ampiamente dimostrato. Alla Dacia Arena, il Ninja è stato, infatti, il più pericoloso e portato ad offendere dei suoi. Meglio anche di Lautaro e Icardi, forse penalizzati dall'amletico dubbio di Spalletti per il ruolo di centravanti e con le polveri bagnate anche a Udine.

L'ex capitano è tornato al gol nella partitella in famiglia di ieri ad Appiano. Mentre Wanda Nara postava altre foto osé con il marito su Instagram, prima di esplodere alle critiche di un tifoso. «Io gli avrei rovinato la carriera? Per uno shooting fotografico non si cancellano 130 gol - ha sottolineato Lady Icardi - e Mauro non ha dimenticato come si gioca. Solo lui può dire se è felice e io faccio quello che lo rende felice. Ricorda che è lui a scegliere, ti assicuro che ci sono pochi uomini veri come lui».

Per Maurito il futuro in nerazzurro rimane un'incognita, anche se a suo favore, e in linea con i messaggi pro-Inter lanciati nelle ultime settimane da Wanda Nara, potrebbe giocare il sempre più probabile cambio in panchina, a campionato concluso.

Suning e Marotta stanno valutando pro e contro del possibile ingaggio di Antonio Conte. E Spalletti si è lasciato scappare un «sino a fine anno, decido io», che sa tanto di divorzio (quasi) annunciato, e già messo in conto da tutti.

