BRIVIDI IN AULA

Chiuse per gelo: è successo al nido e scuola dell'infanzia di via Massaua (foto) e alla scuola primaria Elsa Morante di via Pini, frequentata da 350 bambini. Nel primo caso sabato scorso è stata sostituita una pompa del riscaldamento. Per farlo è stato svuotato l'impianto e, quando è stato fatto ripartire, si è creata una ostruzione nei tubi. Quindi da lunedì la scuola è al freddo. I tecnici hanno riparato il tubo e ieri il riscaldamento è ripartito. Più complesso il problema alla scuola di via Pini, primaria e micronido frequentati da 350 bambini, che riguarda le tubazioni rovinate. È infatti necessario sostituire fra i 40 e i 50 metri di tubi: ieri è arrivato il materiale e i lavori inizieranno oggi. Dovrebbero essere terminati per venerdì, in modo da riavviare gli impianti e avere la scuola agibile da lunedì

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Gennaio 2021, 05:01

