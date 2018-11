Bring me the Horizon a tempo di Amo

Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Siamo grandi amici innanzitutto. Stiamo assieme anche quando non siamo in tour e ci capiamo al volo. Quando un gruppo finisce un concerto e ciascuno dei musicisti se ne va su una macchina diversa allora vuol dire che la band è finita». Parole di Oliver Sykes, cantante e leader dei Bring Me The Horizon, stasera al Forum. Non deve sorprendere che questi giovanissimi inglesi, cinque per la precisione, originari di Sheffield, Yorkshire, siano arrivati così in alto nonostante sonorità rock così potenti come nel loro stile.Merito forse del legame che li unisce sin da quando nel 2004 hanno esordito sulle scene, debuttando due anni dopo con il primo disco Count your blessing. Oggi sono arrivati al sesto album di studio, che verrà pubblicato però solo a gennaio 2019 in tutto il mondo. Il tour che stanno facendo è quindi un anteprima di Amo, questo il titolo del prossimo cd, con l'assaggio per il pubblico milanese di quelle che saranno in gran parte le canzoni che andranno a comporre la scaletta dell'album. Rock metal, con ritornelli killer. Come nei brani più famosi di carriera, a partire dal nuovo singolo Wonderful life.Il 13 novembre. Forum. Assago, Ore 21 ingresso 51-46 euro. (M.Lev.)