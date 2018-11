Briganti, frecce e risate Robin Hood da cantare

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòSabato coi briganti della foresta di Sherwood.È puro divertimento il musical Robin Hood dedicato al leggendario principe dei ladri, che ruba ai ricchi per regalare ai poveri. Sul palco è alle prese con il terribile sceriffo di Nottingham e le sue guardie: i due si sfidano a colpi di frecce e spade, dando vita a gag comiche, pensate proprio per strappare il sorriso ai baby spettatori. Un susseguirsi di scene divertenti, senza un attimo di tregua, con personaggi intriganti come Fra Tac e Lady Arianna. Robin Hood è uno spettacolo avventuroso, ballato e cantato, pieno di ironia e ritmo: a coinvolgere il giovane pubblico sono le canzoni orecchiabili e scatenate, oltre alle coreografie coloratissime da stupire i bimbi. Sul palco si scatenano per un'ora e mezza i 12 performer del cast, fra cantanti, attori e ballerini che interpretano i personaggi della fiaba, conosciuta dai piccoli e dai genitori. E come ciliegina sulla torta, alla fine dello show i bambini possono scattare foto e selfie nel foyer del teatro con gli attori vestiti con i costumi di scena. Un appuntamento per tutta la famiglia al Teatro Manzoni, domani, ore 15,30. Adulti 15 euro; bambini fino a 14 anni 11 euro; 4,50 per under 3. www.teatromanzoni.it