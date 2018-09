Brianza, dimore di delizia

Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Elisa StrainiDieci nuove tappe e l'attesa apertura di Villa Borromeo D'Adda, ad Arcore, con gli stucchi dei Vela. Fino a fine settembre è tornato il progetto Ville aperte in Brianza, che nel weekend porta alla scoperta del territorio attraverso itinerari, incontri ed eventi speciali tra le dimore storiche.La Brianza in cinque province: da Monza a Lecco e poi Como, e per la prima volta anche Varese, oltre ovviamente a Milano, sono oltre 150 i siti pubblici e privati pronti ad accogliere i visitatori. Ville gentilizie, o di delizia, dove trascorrere la villeggiatura, tipiche della Brianza, ma anche parchi, giardini, chiese e musei che raccontano le tradizioni del territorio.Come il Setificio Monti ad Abadia Lariana, in provincia di Lecco, dedicato all'antica arte della lavorazione della seta, dove è esposto il Torcitoio Circolare, considerato un gioiello di archeologia industriale. E sempre nel lecchese, ma questa volta a Bosisio, per gli amanti della letteratura, è possibile visitare anche la casa museo di Giuseppe Parini. A Cabiate, spostandosi nella provincia di Como, tra le novità di quest'anno, ci sono le aperture del Parco di Villa Padulli, oltre 20 mila metri quadrati di pante e arbusti, mentre ad Inverigo debutta Villa Cagnola, della La Rotonda per l'ampia cupola, progettata dall'architetto che firmò l'Arco della Pace. La provincia di Varese per la sua prima volta partecipa con Villa Brambilla, a Castellanza, oggi sede comunale e aperta al pubblico per celebrare i 200 anni dalla sua costruzione. Nel territorio milanese infine le new entry sono Villa Ghirlanda Silva a Cinisello Balsamo e il complesso gentilizio di Villa Annoni, a Cuggiono, con i suoi 23 ettari di parco cintato, secondo in Lombardia solo a quello della Villa Reale di Monza.Info e prenotazioni sul sito www.villeaperte.info.riproduzione riservata ®