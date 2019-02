Brera, l'Accademia nel segno di Morricone

Studenti e professori, tutti in piedi per Ennio Morricone. Ieri allo scalo Farini, dove si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Accademia di Belle Arti di Brera, il maestro è stato insignito di un diploma honoris causa. Ad aprire la mattinata, negli spazi dove grazie alla collaborazione con il Comune e Fs nascerà il campus degli studenti di Brera, l'intervento della presidente Livia Pomodoro, per la quale lo scalo «è la prosecuzione dell'Accademia che resterà il nostro luogo principale, anzi unico, perché il nostro dna è via Brera». «Avrei voluto scrivere altra musica, non solo per film», ha dichiarato Ennio Morricone nella sua prolusione. «Ma chissà quanto ancora può succedere», ha concluso commosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA